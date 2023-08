Guerre en Ukraine : Zelensky admet que sa contre-offensive est difficile mais assure que ses troupes dominent les forces russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis jeudi soir que sa contre-offensive était difficile mais assuré que ses troupes dominaient les forces russes.

"Les occupants tentent de toutes leurs forces d'arrêter nos gars. Les combats sont très violents", a-t-il reconnu dans son message quotidien, assurant néanmoins que "quoi que fasse l'ennemi, c'est l'armée ukrainienne qui domine".

Le président Zelensky a évoqué jeudi des combat dans les zones clef de Lyman, Bakhmout et Avdiivka, dans l'est du pays, mais aussi sur le front sud.

Au niveau diplomatique, les relations entre l’Occident et la Russie ne se réchauffent absolument pas. L’Union européenne et les États-Unis dénoncent l’utilisation de la nourriture comme "arme de guerre" par la Russie. Le Kremlin a en effet refusé de prolonger l’accord sur les céréales signé l’an dernier et qui permettait d’exporter la production ukrainienne ailleurs dans le monde.

Le Président lituanien et le Premier ministre polonais se sont rencontrés pour discuter de la menace Wagner à leurs frontières ainsi que dans le corridor russe Suwalki, situé à la frontière entre les deux pays.

La Russie a quant à elle ajouté la Norvège sur sa liste de "pays inamicaux" ce qui a pour conséquence de limiter le nombre de diplomates autorisés sur son territoire.

