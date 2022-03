Guerre en Ukraine : Zelensky accuse Moscou d’une "attaque" sur un couloir humanitaire vers Marioupol

Le dirigeant ukrainien a précisé qu’environ 100.000 personnes avaient pu quitter ces deux derniers jours d’autres villes ukrainiennes en proie aux combats, dont 40.000 personnes rien que jeudi, via des couloirs humanitaires. L’armée russe maintient le siège de plusieurs grandes villes ukrainiennes et poursuit ses bombardements, à l’image de celui qui a touché mercredi un hôpital pour enfants et une maternité à Marioupol, port stratégique sur la mer d’Azov assiégé depuis dix jours. Moscou a promis jeudi l’ouverture quotidienne de couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens fuyant les combats de gagner la Russie.

Mais l’Ukraine réclame pour sa part la mise en place de passages sécurisés vers l’intérieur de ses frontières, et non vers le pays qui bombarde sa population.