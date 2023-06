Guerre en Ukraine : Zelensky accuse la Russie d’écocide, à raison ?

Toute la difficulté du crime d’écocide réside dans sa reconnaissance et son application effective.

Sur le plan international, l’écocide n’est pas encore reconnu en tant que tel. C’est seulement sous l’angle du crime de guerre environnemental – selon les critères développés plus haut – qu’il est applicable. Ce dernier a été instauré par le Statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale et qui interdit de commettre des attaques qui provoqueraient de tels dommages.

"Or, ce statut de Rome n’a pas été ratifié par la Russie", rappelle Charles-Hubert Borne. "La compétence de la Cour pénale internationale a par contre été reconnue par l’Ukraine, ce qui lui permettrait d’arrêter et d’envoyer à La Haye des personnes qui auraient commis cet acte."

La Russie et l’Ukraine sont parmi les premiers Etats à avoir inscrit l’écocide dans leur Code pénal.

"En revanche, sur le plan national, la Russie et l’Ukraine sont parmi les premiers Etats à avoir reconnu l’écocide et l’avoir inscrit dans leur Code pénal. Il est défini dans le Code pénal ukrainien comme la destruction massive de la flore et de la faune et l’empoisonnement de l’atmosphère et des ressources hydriques, ainsi que d’autres actes susceptibles de provoquer une catastrophe écologique", explique le professeur de droit de l’environnement.