Guerre en Ukraine: Zelensky accepte d'évoquer le Donbass et la Crimée mais rejette les exigences de Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut discuter du statut des zones séparatistes de l'est du pays et de la péninsule de Crimée annexées par la Russie. Il a également clairement déclaré à la chaîne américaine ABC lundi soir, à laquelle il a accordé un entretien en vidéoconférence depuis son bureau de Kiev, qu'il ne répondrait pas aux demandes de Moscou de reconnaître l'indépendance des républiques auto-proclamées du Donbass et l'administration de la Crimée par la Russie.

"C'est un autre ultimatum et nous sommes prêts pour des ultimatums", a-t-il déclaré à propos des demandes de la Russie.

Le président ukrainien a de nouveau appelé son homologue russe à des négociations directes. "Nous avons la solution possible à ces problèmes clés. Ce que Poutine doit faire, c'est entamer une conversation, entamer un dialogue, au lieu de continuer à vivre dans une bulle d'informations sans oxygène. Il est dans sa bulle, il obtient ses informations et nous ne savons pas à quel point les informations qu'il obtient sont réalistes."

Pas prêts à capituler

"Je suis prêt au dialogue, mais nous ne sommes pas prêts à capituler", a déclaré le président ukrainien. "Nous pouvons discuter et trouver un compromis sur la manière dont ces régions peuvent évoluer."