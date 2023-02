Guerre en Ukraine : Zelensky à Bruxelles, "L’Europe demeurera libre tant que nous serons ensemble, et nous tenons tous à notre Europe"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé jeudi matin à la plénière du Parlement européen, dans un discours axé sur la communauté de valeurs et de "mode de vie" des Ukrainiens et des Européens. "Nous nous défendons, nous vous défendons", a-t-il assuré, estimant que si l’Ukraine tombe face à la Russie, c’est bien le mode de vie européen qui sera menacé.

Prenant la parole vers 11h05 et pour une quinzaine de minutes, Volodymyr Zelensky a d’abord remercié l’assemblée, sa présidence et l’UE dans son ensemble pour son "attention" et ses "efforts" pour Kiev.

A plusieurs reprises, aussi bien en début qu’en fin d’allocution, il s’est interrompu pour lui-même applaudir les personnes dans la salle, ces personnes qui sont "à la fois des représentants et dirigeants de l’Europe". "Nous voulons défendre l’Europe face aux forces les plus anti-européennes du monde, avec vous, sur le champ de bataille", a lancé le président ukrainien.