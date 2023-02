Guerre en Ukraine : Zelensky, à Bruxelles, entame des réunions pour ne pas rentrer chez lui "sans résultats"

Les bilatérales avec M. Zelensky se dérouleront en réalité par petits groupes, la Belgique étant versée avec le Luxembourg et le Portugal, a-t-on appris à bonne source.

Interrogé à son arrivée au sommet, le Premier ministre belge Alexander De Croo avait rappelé que la Belgique avait déjà décidé il y a deux semaines d’un important paquet d’aide militaire à l’Ukraine. Quant à fournir des avions de chasse, ce ne sera pas possible pour elle. "Notre pays a vraiment besoin de ses avions de chasse, nous ne pouvons pas nous en passer. Ils sont utilisés pour défendre l’OTAN, on le fait depuis des années dans les États baltes et ils sont appréciés pour cela", avait déclaré le Premier ministre belge, ajoutant que ces avions défendaient aussi les espaces aériens de la Belgique et des Pays-Bas.