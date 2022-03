Guerre en Ukraine : Washington va imposer de nouvelles sanctions à des oligarques russes

Lundi, l'UE a notamment sanctionné Igor Setchine, le patron du groupe Rosneft, un des plus grands producteurs de pétrole brut au monde, et Nikolaï Tokarev, PDG de Transneft, autre poids lourd du secteur du pétrole et du gaz. Les Européens ont aussi visé Alisher Usmanov, un homme d'affaires proche du président russe, les banquiers Petr Olegovich Aven et Mikhail Fridman, actionnaire et fondateur du conglomérat Alpha Group, ainsi que Peter Fradkov, le président de la Promsvyazbank.

Les hommes d'affaires Gennady Timchenko, milliardaire co-fondateur de Gunvor, une société de négoce de matières premières, Alexei Mordachov, magnat de l'acier, propriétaire du groupe sidérurgique Severstal, et le violoncelliste Sergueï Pavlovitch Roldouguine sont également au nombre des proches du président Poutine sanctionnés par l'UE.