Guerre en Ukraine : Washington renforce ses sanctions contre la Russie

La Maison Blanche a annoncé vendredi un renforcement des sanctions destinées à frapper durement l’économie de la Russie pour son invasion de l’Ukraine, commencée il y a tout juste un an et à réduire l’accès de Moscou à des technologies sensibles comme les semi-conducteurs.

Les sanctions, qui ciblent des secteurs comme les banques et l’industrie de la défense, toucheront "plus de 200 personnes et entités, y compris des acteurs russes et de pays tiers à travers l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient qui soutiennent l’effort de guerre de la Russie", a déclaré la Maison Blanche.

Les nouvelles sanctions viseront "une douzaine d’institutions financières russes, en alignement avec des alliés et des partenaires, ainsi que des responsables russes et des autorités mandataires opérant illégalement en Ukraine." La Maison Blanche a indiqué qu’elle ciblait ainsi les secteurs russes de la défense et de la haute technologie, ainsi que la mise en place de mesures visant à anéantir des tentatives visant à contourner les sanctions déjà mises en place. Le département américain du Commerce va également imposer des contrôles à l’exportation à près de 90 entreprises russes et de pays tiers, y compris en Chine, "pour s’être engagées dans des activités de contournement des sanctions et de remplacement en soutien au secteur de la défense russe", a déclaré la Maison Blanche.

Les entreprises ciblées se verront interdire "d’acheter des articles, tels que des semi-conducteurs, qu’ils soient fabriqués aux Etats-Unis ou avec certaines technologies ou logiciels américains à l’étranger". Le secteur russe des métaux et des mines est également dans le collimateur des sanctions économiques.