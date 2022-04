Guerre en Ukraine : Washington rejette définitivement un transfert d’avions de combat polonais

Mardi, Varsovie avait affirmé être "prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne) et à les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis". Cette annonce surprise avait provoqué un imbroglio diplomatique avec Washington, qui a rejeté l’offre, estimant qu’elle pourrait être la source de "sérieuses préoccupations" pour l’Otan. Mercredi, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a jugé qu’il s’agissait d'"un scénario très indésirable et potentiellement dangereux"