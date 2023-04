Guerre en Ukraine : Washington émet des doutes sur une contre-offensive ukrainienne, selon un document secret

Une vaste contre-offensive ukrainienne face aux troupes russes est attendue au printemps. L’Ukraine assure avoir formé des brigades d’assaut et stocké des munitions tout en s’efforçant d’épargner ses troupes et d’épuiser celles de son adversaire sur le front, en amont de cette offensive. Elle a aussi reçu des chars de combat et de l’artillerie à longue portée de ses soutiens occidentaux.

Mais de robustes défenses russes et "des déficiences persistantes ukrainiennes dans la formation et les réserves de munitions vont probablement mettre à rude épreuve tout progrès et aggraver les pertes durant l’offensive", avance le document du renseignement américain, classé secret défense selon le Washington Post.