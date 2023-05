Guerre en Ukraine : Washington débloque une nouvelle aide militaire à Kiev d’un montant d' 1,2 milliard de dollars

Cette nouvelle aide reflète "la détermination des Etats-Unis à continuer à soutenir l’Ukraine en lui procurant des ressources cruciales à court terme comme des systèmes de défense aérienne et des munitions" tout en renforçant sa capacité à se défendre "à plus long terme", indique un communiqué du Pentagone. Il ne s’agit pas ici d’une assistance directe provenant des stocks américains, mais de financer l’achat d’armements à plus long terme, ce qui évite de puiser dans l’inventaire des Etats-Unis déjà mis à contribution.