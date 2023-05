Guerre en Ukraine : Washington annonce de vastes nouvelles sanctions contre la Russie

Les nouvelles sanctions américaines contre la Russie ont été annoncées en parallèle au sommet du G7.

"Les mesures prises aujourd’hui permettront de limiter la capacité du (président russe Vladimir) Poutine de poursuivre son invasion barbare […] et à contourner les sanctions" déjà en place, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. "Nos efforts collectifs ont permis de priver la Russie d’éléments cruciaux dont elle a besoin pour équiper son armée et de réduire de façon drastique les revenus dont dispose le Kremlin pour financer sa machine de guerre."

Elles placent "plus de 300" personnes, entreprises, navires et avions, à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, sur la liste noire des Etats-Unis. Elles interdisent ainsi les exportations américaines vers 70 entités en Russie et dans d’autres pays.