Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky s’est adressé au Parlement européen, "ne nous lâchez pas"

Volodymyr Zelensky est intervenu durant plusieurs minutes, visiblement fatigué, en ouverture des débats d'une plénière du Parlement européen entièrement consacrée à l'invasion russe de l'Ukraine.

J'aimerais entendre ce message de votre bouche, vous entendre dire que ce choix ukrainien, le choix de l'Europe, est également le vôtre

Il s'est montré combatif et patriote, mettant à plusieurs reprises en avant le courage de ses citoyens ayant pris les armes contre les forces russes, des citoyens "fantastiques", qui "peuvent vaincre qui que ce soit". Des vies sont "sacrifiées pour des valeurs, des droits, la liberté, pour avoir ce dont vous jouissez".

Se disant convaincu de la voie européenne de l'Ukraine, il a demandé à entendre le même message du côté de Bruxelles: "j'aimerais entendre ce message de votre bouche, vous entendre dire que ce choix ukrainien, le choix de l'Europe, est également le vôtre", a-t-il lancé.

L'hémicycle aux couleurs de l'Ukraine

Dans l'hémicycle bruxellois, le drapeau ukrainien est installé pour l'occasion à côté du drapeau de l'UE, derrière le siège de la présidente de l'assemblée Roberta Metsola.



Le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, interviennent également lors de cette session extraordinaire consacrée à l'intervention de l'armée russe en Ukraine.

De nombreux élus, et des citoyens (dont des Ukrainiens) venus assister au débat, sont habillés en jaune et bleu ou avec des accessoires aux couleurs du pays attaqué par la Russie, ou arborent des T-shirts floqués du drapeau ukrainien intégrant les étoiles européennes et une main faisant le signe V de la victoire.