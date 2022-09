Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky exige devant l'ONU un "juste châtiment" contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé mercredi devant l'ONU un "juste châtiment" contre la Russie, dénonçant avec force l'invasion de son pays par les troupes russes et appelant à la mise en place d'un tribunal spécial.

"Un crime a été commis contre l'Ukraine et nous exigeons un juste châtiment" contre la Russie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky en s'adressant via un message vidéo à l'Assemblée générale de l'ONU. N'ayant pas pu se rendre à New York, le dirigeant avait obtenu cette autorisation exceptionnelle des États membres des Nations unies.