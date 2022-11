Guerre en Ukraine : voici les événements qui ont marqué le 263e jour de conflit

Selon Moscou, "plus de 30.000" soldats russes et "près de 5000 unités d’armements et de véhicules militaires ont été retirés" de la rive occidentale du Dniepr.

Pendant la matinée, le barrage en amont de Kherson a été pris pour cible. Une énorme explosion a détruit la centrale électrique et le pont qui permettait de traverser le fleuve. Le barrage, lui, tient toujours et, pour l’instant, il n’y a pas de risque d’inondation. Les camps russe et ukrainien se renvoient la responsabilité de cette attaque.

Entre-temps, à Kherson, les programmes de la télévision nationale étaient à nouveau visibles. Le fournisseur d’énergie de la région a annoncé qu’il travaillait à rétablir l’approvisionnement en électricité.

Plus tard, la Banque centrale ukrainienne a annoncé qu’elle préparait le système bancaire du pays à fonctionner dans des conditions d’urgence, en raison d’éventuelles pannes d’électricité.

Vers 21h40, le président ukrainien Zelensky a affirmé qu’à Kherson, les Russes ont commis "les mêmes atrocités" qu’ailleurs en Ukraine. Il a également annoncé que 400 "crimes de guerre" russes ont été documentés, sans préciser s’ils concernaient uniquement la région de Kherson.