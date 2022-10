Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine promet de renouveler les attaques contre les cibles ukrainiennes manquées

Les cibles ukrainiennes qui n'ont pas été touchées par les nombreux tirs de missiles de lundi seront à nouveau visées, a prévenu vendredi le président russe Vladimir Poutine.

Sept des 29 cibles "n'ont pas été endommagées comme prévu par le ministère de la Défense", a-t-il indiqué à l'issue d'un sommet dans la capitale kazakhe Astana. "Mais les attaques seront renouvelées", a-t-il souligné sans préciser quelles cibles seront de nouveau visées.

Le président russe a assuré qu'aucune autre attaque de grande envergure n'était actuellement prévue.

"Il n'y a pas besoin de frappes massives pour le moment. Il y a maintenant d'autres tâches à accomplir", a-t-il ajouté.

Environ sept mois et demi après son invasion, la Russie avait tiré lundi plus de 80 missiles sur l'Ukraine, y compris sur la capitale Kiev. Une vingtaine de personnes ont été tuées dans ces attaques, considérées comme des représailles à la destruction du pont reliant la Crimée annexée à la Russie continentale.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait des regrets au sujet de l'"opération militaire spéciale" de Moscou, M. Poutine a répondu "non" et a ajouté: "Je veux que les choses soient claires: ce qui se passe aujourd'hui est pour le moins désagréable, mais la même chose se serait produite un peu plus tard, mais dans des conditions pires pour nous. Nous agissons donc correctement et à temps."

Poutine allègue souvent que l'Ukraine, soutenue par l'Occident, était une menace pour la Russie, ce que les observateurs internationaux rejettent.