Guerre en Ukraine – Vladimir Poutine : "nous allons régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous"

Vladimir Poutine a encore accusé le régime ukrainien d’être composé de nazis. "On peut voir des insignes néonazis sur les chars ukrainiens, pourquoi ne le remarque-t-on pas en Occident ? Parce qu’ils s’en foutent. Ce qui est important pour eux, c’est la lutte contre la Russie. Et pour cela, on peut tout utiliser, y compris des terroristes. Le projet de l’anti-Russie fait partie de ce projet de revanche contre la Russie. Nous ne faisons pas la guerre au peuple ukrainien. Nous savons qu’ils ont été otage du régime de Kiev et de leurs patrons européens."

"Pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer les menaces venues d'un régime néonazi existant en Ukraine depuis le coup d'Etat de 2014, il a été décidé de mener une opération militaire spéciale. Et nous allons régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous", a-t-il déclaré. Le président russe a également accusé l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour "en finir" avec la Russie, estimant que les Occidentaux détenaient "la responsabilité" de l'escalade. "Les élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif: infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toute", a-t-il martelé, dans une allocution intervenant trois jours avant le premier anniversaire de l'offensive russe.

Vladimir Poutine s'est exprimé sur la question des armes de longue portée livrées par les alliés de l'Ukraine. "Plus l'Occident livrera des systèmes de grande portée à l'Ukraine, plus nous serons obligés d'intervenir pour prévenir la menace pour notre pays, c'est inévitable."

Le président russe Vladimir Poutine a accusé mardi l'Occident d'avoir fait de la pédophilie "la norme". "Regardez ce qu'ils font avec leurs propres peuples: la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie, sont déclarées comme étant la norme (...). Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels", a-t-il lancé dans son allocution.

"Nous allons faire notre possible pour que [les territoires ukrainiens annexés] soient pacifiés”, affirme Vladimir Poutine, qui fait observer un moment de silence. Il annonce la création d’un “fonds spécial d’Etat” pour les soldats et les familles de “l’opération spéciale”.

Vladimir Poutine a appelé mardi à poursuivre les "traîtres" en Russie, en pleine répression de toute voix critique du Kremlin et du conflit en Ukraine, à coup d'arrestations et de lourdes peines de prison.

"Ceux qui ont choisi de trahir la Russie doivent être tenus responsables devant la loi", a déclaré le président russe, lors d'un discours à la nation, avant d'assurer qu'il ne s'agissait pas pour autant d'une "chasse aux sorcières".