Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine confirme le décès d’Evguéni Prigojine

Le président russe Vladimir Poutine a confirmé jeudi soir le décès d’Evguéni Prigojine, écrit l’agence de presse étatique russe TASS. Le chef du Kremlin a présenté ses condoléances à la famille du chef du groupe paramilitaire Wagner, évoquant un "homme talentueux" et indiquant le connaître depuis les années 90.

Vladimir Poutine a promis que l’enquête concernant le crash de l’avion dans lequel il se trouvait se poursuivrait, mais qu’elle prendrait du temps. L’agence russe pour le transport aérien Rossaviatsia avait confirmé qu’Evguéni Prigojine se trouvait à bord de l’avion effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg et qui s’est écrasé en début de soirée mercredi dans la région de Tver. Aucun des sept passagers et trois membres d’équipages n’a survécu.