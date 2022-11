Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine annonce vouloir exporter de l’engrais russe par le port d’Odessa

Selon l'agence de presse nationale Interfax, le chef du Kremlin aurait eu une réunion avec Dmitri Mazepin, propriétaire et président du producteur d'engrais Uralchem, au cours de laquelle ce dernier aurait demandé à M. Poutine de faire pression sur l'accord sur les céréales et de reprendre les livraisons d'engrais à destination et à travers Odessa.

L'Ukraine, selon le milliardaire russe, pose des exigences politiques qui dépassent les compétences d'Uralchem.

"Nous travaillons sur ce sujet avec les Nations unies et avec des collègues de l'organisation. Vous connaissez ma position, je ne suis pas contre", aurait déclaré M. Poutine.

La Russie a récemment accepté la prolongation de l'accord sur les céréales, reprenant les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens via la mer Noire. Moscou a d'abord justifié son souci de prolonger l'accord en soulignant qu'il n'avait jusqu'à présent pas facilité les exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes.

M. Mazepin a également exhorté M. Poutine à reprendre les exportations d'ammoniac via Odessa. Un pipeline d'ammoniac, d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an, relie Toljatti, en Russie, à Odessa depuis l'époque soviétique. Depuis le début de la guerre, fin février, cet engrais était pompé expédié vers Odessa via une pipeline.