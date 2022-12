Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine à Minsk pour un sommet avec son homologue biélorusse, Kiev s’interroge

"J’ai d’abord entendu une sirène d’alerte antiaérienne hurler dans la rue. Pour la première fois, ça m’a fait peur", a témoigné auprès de l’AFP Natalia Dobrovolska, 68 ans, qui habite dans un quartier de l’ouest de Kiev. Son immeuble a été secoué dans la nuit par une "très forte explosion" suivie de deux autres, avant de nouvelles déflagrations une heure plus tard. Puis l’électricité a été coupée.

Igor, un rédacteur photo de 35 ans qui vit dans le nord-ouest de la capitale, a lui aussi été réveillé en sursaut : "On a entendu une forte explosion et on a vu un incendie par la fenêtre", raconte-t-il. "Maintenant, nous n’avons presque pas de réseau mobile, pas d’électricité et pas d’eau", ajoute-t-il.