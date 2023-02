Guerre en Ukraine : Visite surprise à Kiev de Joe Biden, qui promet plus d'aide militaire

Le président américain Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev lundi, promettant de nouveaux armements et un soutien "indéfectible" à son allié ukrainien, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe.

"Je vais annoncer la livraison d'autres équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-chars et des radars de surveillance aérienne", a assuré le président américain, selon un communiqué de la Maison Blanche, pour sa première visite en Ukraine.

Lors d'un point presse avec le président Volodymyr Zelensky, il a évoqué 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire dont les détails seront annoncés dans les jours à venir. "J'ai pensé qu'il était essentiel qu'il n'y ait aucun doute sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine" a-t-il encore affirmé au sujet de sa visite dans la capitale ukrainienne.

L'Ukraine a un besoin crucial de munitions de longue portée pour son artillerie et de chars pour s'opposer à une nouvelle offensive russe et pour lancer ses propres assauts et reprendre les territoires occupés par l'armée de Moscou dans l'Est et le Sud.