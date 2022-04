Guerre en Ukraine : Ursula von der Leyen et les Européens à Kiev, des visites juste symboliques ?

Reste le 3e dirigeant des institutions européennes. Charles Michel, le président du Conseil européen, ne s’est pas encore rendu en Ukraine. Dans l’entourage du dirigeant belge, un tel voyage n’est pas exclu. Mais rien n’est prévu dans l’immédiat. Il faut dire que sa marge de manœuvre est plus étroite que celle d’Ursula von der Leyen ou de Roberta Metsola. " Roberta Metsola est la présidente du Parlement européen et on sait que le Parlement, par nature, c’est l’organe de la représentation démocratique des citoyens européens. Par nature, l’Assemblée soutient le peuple ukrainien dans son combat contre la Russie et pour la démocratie. Roberta Metsola a donc apporté un soutien politique mais elle ne peut pas prendre d’engagement au nom de l’Union européenne puisque le Parlement européen n’est pas seul à décider. Ce soutien politique était donc assez facile à porter. Ursula von der Leyen est dans une position différente. Elle dirige la Commission européenne qui est l’administration de l’UE. C’est elle qui gère les fonds pour l’aide aux réfugiés. Elle gère la procédure d’adhésion mais si elle n’en est qu’à ses débuts. Elle gère aussi la centralisation des fonds pour les achats et la livraison d’armes au nom de l’Union européenne. Elle est donc dans la mise en œuvre de ce qui est décidé par les Etats-membres et elle peut aller à Kiev en rappelant cette action et le message de solidarité qui accompagne cette action. Charles Michel, lui, est dans une situation qui est difficile. Il est le président du Conseil européen, c’est-à-dire l’Assemblée des 27 chefs d’Etat et de gouvernement. Lorsqu’il doit parler au nom des 27, il faut une position commune, claire. Or malheureusement pour l’instant les 27 ne sont pas d’accord sur la question de l’adhésion de l’Ukraine, sur la question de l’embargo sur le pétrole et le gaz russes, par exemple. Donc, Charles Michel n’est pas en position de porter une position claire et unique de la part des 27 et finalement, s’il allait à Kiev, il serait critiqué de toute part et affaiblirait le message européen et sa propre position. "