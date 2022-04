Guerre en Ukraine : Ursula von der Leyen en Inde pour parler Ukraine, commerce et climat

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée dimanche en Inde pour une visite de deux jours consacrée au commerce, à la sécurité et au climat, au cours de laquelle elle devrait également évoquer la neutralité affichée par New Delhi concernant la guerre en Ukraine.

L'Inde cherche un équilibre difficile entre ses relations avec l'Occident et celles avec la Russie, qui lui fournit une grande partie de ses besoins en armes et en énergie. Elle s'est abstenue de condamner ouvertement l'invasion russe de l'Ukraine et de se joindre aux votes en ce sens aux Nations unies.