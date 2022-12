Guerre en Ukraine : Ursula Von der Leyen critiquée pour une communication maladroite sur le nombre de morts

Dans une vidéo postée sur Twitter mercredi matin, Ursula von der Leyen évoquait le décès de "plus de 100.000" militaires ukrainiens et "20.000" civils, sans préciser quelle était la source de ces décomptes. Un peu plus tard, une nouvelle version de son annonce a été postée, sans ces éléments. Une des porte-paroles principales de la Commission européenne, Dana Spinant, remerciait en parallèle via Twitter ceux qui "ont signalé l’inexactitude des nombres", précisant que l’estimation (de 100.000 militaires) provenait de "sources externes" et devait se rapporter aux "victimes, donc aussi bien les tués que les blessés".

Nous avons expliqué les raisons et le contexte sur les médias sociaux

Le sujet a nourri de nombreuses questions de journalistes au traditionnel point presse de la mi-journée de la Commission, jeudi. Dana Spinant y a répété que le but "était de montrer la brutalité de l’invasion russe", refusant cependant de préciser quelle était la source précise des nombres présentés. "Dans une seconde version, on les a enlevés pour éviter que l’on se concentre sur des chiffres, mais plutôt sur la tâche qui nous attend avec nos partenaires et avec l’Ukraine, celle de tenir la Russie pour responsable".

À la question de savoir si la présidente s’était excusée auprès de Kiev, elle a indiqué qu’il "n’y avait pas besoin de s’excuser". "Nous avons expliqué les raisons et le contexte sur les médias sociaux".