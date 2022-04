Guerre en Ukraine : une septantaine d’enfants d’Ukraine ont atterri à Melsbroek

Quelque 70 enfants évacués d’Ukraine ont atterri jeudi après-midi à l’aéroport militaire de Melsbroek, annoncent le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi et le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke (tous deux CD&V) dans un communiqué. L’information a également été confirmée sur Twitter par la ministre de la Coopération Meryame Kitir (Vooruit). Les enfants seront pris en charge en Flandre.

Il s’agit d’enfants et de jeunes vulnérables qui ont été évacués de Boutcha et ses environs et de certains enfants d’accompagnants. Ils sont arrivés à Melsbroek par un vol de la Défense.

L’agence Pleegzorg Vlaanderen a procédé à une sélection accélérée des familles d’accueil concernées et continue de suivre les enfants et les familles, en collaboration avec l’asbl Minor-Ndako. Wouter Beke a libéré des moyens afin que cette dernière organisation puisse recruter un employé supplémentaire qui parle couramment la langue ukrainienne.

Les enfants auront accès à une prise en charge médicale et psychosociale ainsi qu’à un enseignement adapté.

Il s’agit d’un hébergement temporaire. Après la guerre et la reconstruction de l’Ukraine, les enfants rentreront au pays. "Nous ne cherchons plus un enfant pour un foyer, mais un foyer pour un enfant, même temporairement. Nous espérons qu’ils pourront récupérer ici et oublier la guerre, ne serait-ce que pour un moment", a déclaré Wouter Beke.

"Les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette terrible guerre en Ukraine", a renchéri Sammy Mahdi. "Avec cette opération, nous sortons ces enfants vulnérables des horreurs de la guerre et leur offrons un refuge sûr aussi longtemps que la guerre dure."