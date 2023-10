Guerre en Ukraine : une "réunion historique" des ministres des Affaires étrangères de l’Union Européenne est en cours à Kiev

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont retrouvés lundi à Kiev, une "réunion historique" visant à exprimer la "solidarité" avec ce pays confronté à l’invasion russe, a indiqué le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell.

"Je convoque aujourd’hui les ministres des Affaires étrangères à Kiev, première réunion de tous les 27 pays membres en dehors de l’UE", a indiqué M. Borrell sur X (anciennement Twitter). Ce conseil permettra aux 27 de faire le point sur la situation sur le terrain et le soutien de l’Union européenne en présence du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Les ministres aborderont également les modalités de la mise en œuvre du plan de paix en dix points annoncé par le président ukrainien lors du sommet du G20 en novembre 2022. Un plan de paix que la Belgique soutient pleinement, selon un communiqué des Affaires étrangères belges. "C’est un événement historique, car pour la première fois, on se réunit en dehors […] des frontières de l’Union européenne -- mais à l’intérieur des futures frontières de l’Union européenne", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, en recevant ses homologues à Kiev.

La cheffe de la diplomatie belge, Hadja Lahbib, est du voyage. "Plus d’un an et demi après le déclenchement de la guerre par la Russie, nous sommes plus que jamais unis et solidaires avec le peuple ukrainien", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Toute guerre se termine autour d’une table de négociation. Nous devons nous assurer que le moment venu, l’Ukraine soit en position de force. Le pire des scénarios serait que l’agresseur, la Russie, impose ses objectifs et que de telles déclarations de guerre puissent encore se produire sur le continent européen.

Cette guerre nous impacte tous dans notre quotidien, elle a entraîné des milliers de réfugiés répartis aux quatre coins de l’Europe et à déstabiliser le continent en semant l’insécurité. L’Ukraine n’est en effet pas la seule visée, des pays comme la Moldavie, la Géorgie sont également menacés par l’expansionnisme de la Russie", a-t-elle ajouté.