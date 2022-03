Guerre en Ukraine : une nouvelle livraison d’armes de la Belgique à l’Ukraine a été approuvée

Le conseil des ministres a approuvé ce vendredi 18 mars l’acquisition d’armes à destination de l’Ukraine, a confirmé le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, à la suite d’une information parue dans "Le Soir". Selon le quotidien, le montant de l’opération s’élève à 11 millions d’euros et porte sur des armes létales et non létales ainsi que des protections et des appareils de vision nocturne.

Le matériel sera acheté auprès d’entreprises belges : la FN Herstal, fabricante d’armes légères, Sioen, spécialisée dans le textile et qui produit notamment des gilets pare-balles, et OIP, qui produit des systèmes de vision.

Le conseil des ministres a également décidé de reconstituer une partie des stocks d’armes et de munitions de l’armée belge.