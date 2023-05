Guerre en Ukraine : une nouvelle aide belge de 92 millions d'euros à l'Ukraine

À côté de l'aide militaire, 46 millions visent le soutien à la population ukrainienne et la consolidation de la présence diplomatique belge. L'aide humanitaire sera renforcée à hauteur de 24 millions qui seront, en coordination avec les Nations Unies, alloués dans les grandes villes et zones de guerre à des besoins de base comme l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire. Huit millions iront à la reconstruction de l'Ukraine via les fonds mis en place par la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale.

Des investissements sont prévus pour le réseau diplomatique belge en Ukraine et dans la région. Deux postes seront ouverts en Arménie et en Moldavie, dont une partie du territoire est aux mains de séparatistes pro-russes et qui redoute de subir le même sort que sa voisine ukrainienne.

La sécurisation des infrastructures énergétiques ukrainiennes, notamment les centrales nucléaires, "fera l'objet d'une attention particulière".