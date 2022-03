Guerre en Ukraine : une guerre d’images ?

Ce n’est pas le premier conflit armé sous smartphone. Où énormément d’images sont produites. On pense à la Syrie, aux vidéos de Daesh. On pense à l’Afghanistan plus récemment. Mais ici, on assiste à un phénomène qui est assez neuf. C’est la production d’une iconographie, d’images vraiment manufacturées… qui sont travaillées. Décryptage.

Ces images qui deviennent iconiques par le sens qu’elles peuvent prendre, et souvent parce qu’elles peuvent prendre plein de sens différents)… Et ces images (en partie), elles surgissent de manière spontanée. Elles ne sont pas – en tout cas – directement mises en oeuvre par un appareil de propagande.

Par exemple, celle qu’on appelle, en Ukraine, Sainte-Javelin qui est apparue en ligne.

Ce sont des images dessinées, des illustrations. On y voit manifestement l’icône d’une sainte drapée dans un vêtement vert ou bleu. Le visage incliné à la manière d’une pieta. Le visage entouré d’une auréole. Tous les attributs sont là.

Mais elle porte dans les mains, ce qui ressemble à un lance-roquette. En fait c’est un FGM-148 Javelin, un lance-missile anti-char de fabrication américaine qui a aidé à repousser les chars russes dans les premiers jours de l’invasion.

Le Javelin est un peu considéré comme une arme miracle, devenue sainte patronne protectrice des Ukrainiens.

C’est d’ailleurs ce qu’a écrit sur Twitter un chercheur canadien qui s’appelle Alexis Rapin. Chercheur à l’Université du Québec à Montréal dans un thread sur Twitter qui a remporté un certain succès parce qu’il décode un phénomène jusque-là jamais observé dans un conflit armé d’une telle intensité. Il décrit une l’émergence d’une “micro-mythologie”, voire d’une pop culture qui entoure le conflit.

Autre icône née du conflit… le Ghost of Kyiv

Le fantôme de Kiev. Mythe probablement fantasmé. Un pilote ukraininen de MIG-29 (avion de chasse) qui serait devenu un As dès le premier jour du conflit en abattant 5 avions ennemis. Visuellement, ça donne des casques ailés, des cartes à jouer as de pique.

Autre “micro-narratif” comme l’écrit Alexis Rapin… vous avez peut-être entendu parler de ces militaires défenseurs de l’île de Zmiiny qui auraient dit aux Russes qui voulaient qu’ils se rendent “go fuck yourself, russian warship”.

La phrase est devenue un véritable mème, elle est imprimée sur des T-Shirts. Même si, en réalité, ces militaires se sont rendus. Ils ont été faits prisonniers. Mais on sent bien que dans toute cette iconographie, peu importe la vérité… C’est vraiment le symbole, le message qui est recherché et puis partagé.

Et puis il y a la personnalité de Volodimir Zelensky… le Premier ministre

Volodimir Zelensky produit, lui aussi, des images à très fort pouvoir symbolique sur les réseaux sociaux.

Ses polaires kaki et ses vidéos tournées en mode selfie résonnent très bien sur internet. Il y a par, exemple, en Ukraine, des remix qui sont faits à partir de ses discours… En mode discours de VDB en new beat… sauf que c’est la guerre. C’est quelque chose, qui d’ici, nous semble quand même étonnant.

Mais il faut se rappeler que l’Ukraine est un pays qui est dirigé par un acteur. Volodymir Zelenski est devenu une icône en Ukraine grâce à une série qui s’appelle “Serviteur de l’Etat” (qu’on peut voir d’ailleurs sur Arte) où il campait un prof d’histoire qui va faire le buzz grâce à une vidéo tournée en classe par un de ses élèves à son insu et qui va devenir président un peu sur un malentendu.

Et finalement, Zelensky se fait élire avec des chiffres énormes. Donc, on ne mesure probablement pas très bien le rapport à l’image de la population ukrainienne et l’efficacité de Volodimir Zelensky.

C’est un homme qui a lancé sa propre boîte de prod audiovisuelle et dont, avant l’invasion de l’Ukraine, la cote de popularité était plutôt en perte de vitesse. Il a d’ailleurs limogé une partie de son équipe politique pour s’entourer de proches liés à sa boîte de prod dans l’audiovisuel.

Nous sommes dans un contexte de guerre et donc de guerre d’information. L’apparition de ces mèmes, il faut aussi la lire dans ce contexte-là.