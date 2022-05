Guerre en Ukraine : une frappe russe sur une usine fait au moins dix morts dans l’Est

Au moins dix personnes sont mortes et quinze ont été blessées dans une frappe russe sur une usine à Avdiïvka, une ville proche de la ligne de front dans l’Est de l’Ukraine, a annoncé mardi le gouverneur de la région de Donetsk.

"Au moins dix morts, 15 blessés : les conséquences du bombardement de l’usine de coke d’Avdiïvka par l’occupant russe", a précisé sur Telegram Pavlo Kyrylenko.

"L’information va être encore clarifiée et le nombre de victimes pourrait probablement être plus élevé", a-t-il ajouté, accusant l’armée russe d’avoir visé "les travailleurs (qui) venaient de terminer leur quart et attendaient le bus à l’arrêt".

Avdiïvka, une ville d’environ 30.000 habitants, est située sur la ligne de front et à quelques kilomètres seulement de la ville de Donetsk, une "capitale" des séparatistes pro-russes de l’Est de l’Ukraine.