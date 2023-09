Guerre en Ukraine : une frappe russe cause au moins 16 morts sur un marché de Kostiantynivka (nord de Donetsk)

"L’artillerie des terroristes russes a tué 16 personnes dans la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk", a-t-il écrit, faisant état d’un marché, de magasins et d’une pharmacie touchés. "Malheureusement, le nombre de morts et blessés pourrait croître", a-t-il souligné. Dans un message séparé, le Premier ministre Denys Chmygal a fait état d'"au moins 20 blessés". Le ministère de l’Intérieur Igor Klymenko a, de son côté, évoqué 28 blessés. Des images de vidéo-surveillance diffusée par Volodymyr Zelensky montrent une ruelle commerçante calme, lorsque soudain le sifflement d’un projectile se fait entendre, suivi d’une très forte explosion. Dans une autre vidéo, on peut y voir des bâtiments en proie aux flammes. "Le mal russe doit être vaincu au plus vite", a insisté Volodymyr Zelensky. Selon le Premier ministre Denys Chmygal, l’incendie dû à la frappe russe est désormais "circonscrit".