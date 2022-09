Guerre en Ukraine : une "fosse commune" découverte à Izioum, ville reprise aux Russes, affirme Zelensky

Une "fosse commune" a été découverte à Izioum, ville reprise aux Russes il y a quelques jours dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv (est), a affirmé jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous voulons que le monde sache ce que l’occupation russe a provoqué", a-t-il dit sans donner de détails sur le nombre de personnes enterrées ni sur les causes de leurs décès.

L’enquête a commencé, "on doit avoir plus d’informations vérifiées et claires demain", a ajouté M. Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne.