Guerre en Ukraine : une femme enceinte, blessée lors du bombardement russe d’une maternité ukrainienne, est décédée avec son bébé

L’image de cette femme enceinte a fait le tour du monde. Sur une civière et blessée, elle a été évacuée le 9 mars dernier après une frappe russe sur un hôpital pour enfant de Marioupol. Le premier bilan faisait état de 17 blessés et 3 morts, dont une fillette. Mais celui-ci s’est depuis alourdi.

Après l’attaque de la maternité où elle devait accoucher, cette femme enceinte a été emmenée dans un autre hôpital où il a été décidé de donner naissance au bébé par césarienne à cause des blessures de la mère. Le chirurgien, Timur Marin, a déclaré à l’agence de presse Associated Press que le bassin de la femme avait été écrasé et que sa hanche s’était détachée.

Malgré l’intervention des médecins, l’enfant n’a pas donné signe de vie après la césarienne. La mère avait entre-temps perdu connaissance lors de l’opération. L’équipe médicale a alors tenté de réanimer la femme durant 30 minutes, en vain.

Les médecins ont déclaré qu’ils n’avaient pas eu le temps de prendre le nom de la femme avant que son mari et son père ne viennent récupérer son corps.

Cela signifie qu’elle n’a pas fini dans l’une des fosses communes creusées pour les victimes du bombardement russe de la ville, ont-ils ajouté.

Peu après l’attaque, le président ukrainien Volodymyr Zlensky s’était indigné de cette frappe sur Twitter, précisant que "Des gens, des enfants sont sous les décombres".