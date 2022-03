Guerre en Ukraine : une équipe RTBF se réfugie dans une cave lors d'une alerte aérienne à Yavoriv

Les sirènes rompent régulièrement le silence en Ukraine. Plusieurs villes ont été bombardées par les forces russes la nuit dernière et ce matin, faisant 35 morts et 134 blessées, selon les autorités ukrainiennes.



Notre équipe de reporters composée de Françoise Wallemacq, Gary Wantiez, Joséphine Turli et Sébastien Georis couvre la guerre en Ukraine pour les différents médias de la RTBF. Vers dix heures ce dimanche matin, alors que les sirènes retentissaient, ils se trouvaient à Yavoriv, à l’ouest de Lviv, où une base militaire ukrainienne a été prise pour cible par les forces russes quelques heures auparavant.