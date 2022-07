Guerre en Ukraine : une conférence "reconstruction" prévue par la Commission après l'été

Le but sera de "rassembler les meilleurs experts globaux" de la reconstruction, a-t-elle précisé, et de créer une "gouvernance" pour les financements et le "couplage des investissements et réformes", a-t-elle indiqué en saluant les principes de base déjà validés à Lugano.

Interrogée sur la possibilité, déjà évoquée plusieurs fois, d'utiliser au bénéfice d'une future reconstruction les avoirs russes "gelés" dans l'UE du fait des sanctions, l'Allemande a affirmé que son équipe "travaille à une base légale" pour "rendre possible que des avoirs de Russie et partiellement ceux d'oligarques" y "contribuent".