Guerre en Ukraine : une clinique à quatre roues pour assurer les soins des mères et des enfants

Depuis que les Russes ont envahi l’Ukraine il y a un an, environ 700 hôpitaux et centres de santé ont été attaqués. Le système de santé est à genoux. L’automne dernier, les soldats ukrainiens ont libérés plusieurs zones de l’est de Kharkiv mais il reste très difficile d’obtenir les soins médicaux le plus élémentaires et la situation reste incertaine.

Depuis plusieurs mois, une clinique roulante se déplace dans la région. Les médecins se rendent dans des villages déserts, à proximité du front dans l’est de l’Ukraine. Pour beaucoup de femmes et d’enfants, la clinique d’Olha (pédiatre) et d’Ira, (gynécologue) est la seule option en matière de soins médicaux.