Guerre en Ukraine : une chaîne humaine au Carrefour de l'Europe à Bruxelles pour la paix et la désescalade

"Nous appelons à la fin de la guerre", résume Paola Polanco, président du mouvement de solidarité internationale Intal. "Les signaux d'aujourd'hui ont été plutôt positifs et favorables à un retour aux négociations, mais le fait que les deux parties dans le conflit s'arment représente pour nous un danger imminent de voir s'étendre la guerre, avec toujours plus de victimes et de réfugiés... On veut s'opposer à cette logique de guerre. L'Europe a d'autres alternatives que celles d'armer le camp ukrainien et de miser sur l'OTAN en tant qu'outil de militarisation de la région."

Un message de Yurii Sheliazhenko, porte-parole du mouvement pour la paix en Ukraine, a été lu devant les manifestants : "La Russie devrait reculer et cesser la guerre contre l'Ukraine et l'OTAN devrait reculer en levant ses positions autour de l'Ukraine et en arrêtant de soutenir l'effort de guerre."