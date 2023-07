Guerre en Ukraine : une attaque russe sur le port d'Odessa, 60.000 tonnes de céréales détruites selon Kiev

Soixante-mille tonnes de céréales destinées à l'exportation et entreposées dans le port ukrainien de Tchornomorsk, près d'Odessa, ont été détruites dans les frappes russes de la nuit, a affirmé mercredi le ministre ukrainien de l'Agriculture.

"Il faudra au moins un an pour réparer intégralement les infrastructures endommagées. Dans le port de Tchornomorsk, 60.000 tonnes de céréales ont également été détruites, qui auraient dû être (...) expédiées par le couloir céréalier il y a 60 jours", a annoncé Mykola Solsky, dans un communiqué publié sur le site de son ministère.

"L'infrastructure céréalière des négociants et transporteurs internationaux et ukrainiens a été la plus touchée", a-t-il poursuivi, estimant que "la sécurité alimentaire mondiale est à nouveau en danger" avec ces attaques visant les sites ukrainiens liés à l'exportation des céréales.

Parmi les entreprises dont les infrastructures ont subi des dégâts, le ministre a cité la française CMA-CGM ou le groupe canadien Viterra.