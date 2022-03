Guerre en Ukraine : un violoncelliste ukrainien joue un Prélude de Bach au milieu des ruines de Kharkiv

Le 22 mars dernier, Denys Karachevtsev a posé son violoncelle devant la préfecture de police, en grande partie détruite, et a interprété le prélude de la suite pour violoncelle n°5 de Bach.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux qui a très rapidement été partagée des milliers de fois, notamment par le violoncelliste Gautier Capuçon. Dans le message accompagnant la vidéo, nous pouvons lire : "J’aime ma ville héroïque qui lutte maintenant pour survivre à la guerre. Je crois profondément que nous pouvons aider. Je crois que nous pouvons restaurer et reconstruire notre ville et notre pays une fois la guerre terminée."

Une vidéo qui a particulièrement ému les internautes et qui comptabilise, sur YouTube et Instagram, plus de 150.000 vues.

Dans son message, Denys Karachevtsev appelle à soutenir "l’aide humanitaire et la restauration de l’architecture [de Kharkiv]", et met également en avant Vera Lytovchenko, une autre artiste ukrainienne de Kharkiv qui a, elle aussi, suscité l’émotion sur les réseaux sociaux au début du mois de mars. En effet, la violoniste de l’Orchestre de Kharkiv est devenue l’un des symboles de la résistance musicale en Ukraine en partageant sur les réseaux sociaux des vidéos d’elle jouant du violon dans une cave, faisant office d’abri anti-bombe.