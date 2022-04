Guerre en Ukraine : un train médicalisé pour évacuer blessés et patients des hôpitaux sur les lignes de front dans l’est du pays

Il y a une semaine que Brice de le Vingne est revenu d’Ukraine. Là, ce responsable des urgences dans le monde pour Médecins sans frontières (MSF) a pu rencontrer les différentes équipes sur place et notamment dans les Carpates ukrainiennes (chaîne de montage à l’ouest du pays) et à Lviv. Pour des raisons géopolitiques et ethniques cette zone n’est pas la première cible des forces russes explique-t-il, ce qui en fait une région assez calme et de nombreux Ukrainiens sont venus s’y installer. Sur place, l’ONG apporte son aide aux Ukrainiens déplacés avec des équipes mobiles d’infirmiers et de médecins.

Ça, c’est dans l’Ouest, mais à l’est du pays la situation est beaucoup plus critique. L’ONG s’est donnée comme mission d’évacuer les blessés et les patients de cette partie du pays ou depuis quelques jours les autorités appellent la population à évacuer les villes, sans attendre, craignant une offensive des forces russes.

A Lougansk, par exemple, le gouverneur, Serguiï Gaïdaï a déclaré sur un réseau social : "Les prochains jours sont peut-être la dernière chance pour partir. Toutes les villes libres de la région de Lougansk sont sous le feu ennemi", indiquant que les Russes "étaient en train de couper toutes les voies possibles de sortie".