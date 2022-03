Guerre en Ukraine : un téléthon mondial organisé par la télévision polonaise

Il sera diffusé à partir de 15h30 GMT pour une durée de deux heures, a précisé le communiqué.

Des présentateurs polonais et ukrainiens y participeront, de même que la légende du football ukrainien Andriy Shevchenko ou encore des "représentants des clubs de football de Tottenham et du Real Madrid", a assuré TVP World.

Parmi les artistes, sont notamment attendus les Britanniques Fatboy Slim et Craig David. Les lauréats de l’Eurovision Salvador Sobral et Netta, les Ukrainiens Dakha Brakha, Ruslana, The Hardkiss, Jamala, Go_A, Monatik et Alyona Alyona participeront également à l’événement.