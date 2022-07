Guerre en Ukraine : un soutien belge de 2,5 millions d'euros pour les victimes de violences sexuelles

"La Belgique est reconnue à l'international pour sa compétence en matière de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Je veux mettre nos compétences au service de toutes les victimes de violences sexuelles afin qu'elles reçoivent les soins nécessaires pour se reconstruire le plus rapidement possible, tant médicaux que psychologiques et juridiques, de manière holistique, comme dans nos propres centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles", a souligné Sarah Schlitz.

La lutte et la condamnation de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles - en particulier la violence sexuelle - est une priorité de la politique étrangère et de la coopération au développement belge depuis près de 20 ans.