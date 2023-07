Guerre en Ukraine : un sommet de l’Otan décisif ?

Parallèlement à l’inauguration de ce Conseil, les pays du G7 ont proposé un plan à long terme : une aide militaire et financière pour mettre en place une armée ukrainienne dissuasive et modernisée, soutenir l’économie du pays et les poursuites judiciaires. Des garanties de sécurité apportées à l’Ukraine, à défaut de lui accorder l’adhésion immédiate à l’organisation.

Si Volodymyr Zelensky a salué l’annonce de ces mesures, même si selon lui, la meilleure garantie est l’adhésion dans l’Otan, le Kremlin estime de son côté que ces garanties sont "une grave erreur" et pourraient se révéler "très dangereuses" pour l’Europe. Les membres de l’Otan admettent que ces choix sont "délicats", mais assurent que leur aide est purement défensive.