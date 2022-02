Guerre en Ukraine : un service de néonatologie forcé de s'installer dans un abri anti-bombes de fortune

L'invasion russe de l'Ukraine va de pair avec des attaques indiscriminées dans des zones civiles ainsi que des attaques contres des cibles protégées tels que des hôpitaux, a fustigé ce 25 février dans un communiqué Amnesty International. L'organisation de défense des droits humains a recensé trois incidents au cours desquels au moins six civils ont été tués et douze autres blessés. Les attaques sans discernement sont contraires au droit humanitaire international et peuvent constituer des crimes de guerre, rappelle Amnesty.

"L'armée russe a fait preuve d'un mépris flagrant pour la vie des civils en utilisant des missiles balistiques et d'autres engins explosifs imprécis dans des zones densément peuplées. Certaines de ces attaques peuvent constituer des crimes de guerre. Le gouvernement russe, qui prétend à tort n'utiliser que des armes de précision, doit assumer la responsabilité de ces actes", a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

Selon un bilan des autorités ukrainiennes, 198 civils ont été tué·es et 1115 blessé·es, dont trois enfants.