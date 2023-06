Guerre en Ukraine : un réfugié ukrainien remporte 500.000 euros avec un jeu de la Loterie Nationale

Un jeune réfugié ukrainien a gagné 500.000 euros avec un ticket à gratter Cash, annonce la Loterie Nationale dans un communiqué.

Même si la Loterie Nationale ne divulgue pas l’identité de ses gagnants, elle précise néanmoins qu’il s’agit d’un Ukrainien âgé entre 18 et 24 ans et résidant dans la région de Bruxelles-Capitale depuis un an. Il a trouvé un travail et a acheté un billet à gratter Cash à 5 euros dans une station-service, explique encore la Loterie.

"Avec l’argent qu’il a gagné, il compte surtout faire quelque chose pour ses compatriotes et pour la reconstruction de son pays. Mais il veut d’abord organiser une fête ici en Belgique pour la famille et les amis qui se sont occupés de lui et l’ont aidé à s’intégrer dans notre pays", précise la Loterie Nationale.