Guerre en Ukraine : un rapport révèle qu'une centaine d'Ukrainiens ont disparu sous l'occupation russe à Kherson

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs se sont basés sur des informations disponibles publiquement, telles que des témoignages de survivants, d'habitants locaux et de familles des victimes ainsi que des images satellites des lieux de détention. Des données supplémentaires ont été obtenues auprès de médias ukrainiens, russes et internationaux et d'organisations de défense des droits humains.

Par ce rapport, et d'autres publiés depuis le début de la guerre, l'Observatoire du conflit vise à documenter de manière indépendante les preuves afin de soutenir les enquêtes sur les responsables d'abus.

Ce rapport et d'autres comme celui-ci démontrent et renforcent la détermination des États-Unis et de la communauté internationale à faire en sorte que les responsables de crimes de guerre et d'autres atrocités en Ukraine répondent de leurs actes.

Département d'Etat américain, le 18 novembre 2022

À noter que l'ONU a alerté récemment sur le fait que de nombreux prisonniers de guerre capturés par les forces russes et ukrainiennes dans le cadre du conflit en Ukraine étaient soumis à de la torture et des mauvais traitements.

La mission a bénéficié d'un accès sans entrave aux lieux de détention des prisonniers de guerre contrôlés par le gouvernement ukrainien, mais l'ONU, malgré ses demandes, n'a toujours pas obtenu d'accès confidentiel aux prisonniers de guerre détenus par la Russie et ses groupes armés affiliés.