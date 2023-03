Guerre en Ukraine : un piratage informatique, le #wagnerleaks, dévoile la structure secrète du groupe Wagner

Une série de journalistes ont obtenu certains fichiers : Die Welt, Insider, Paris Match, Arte… Et Dossier Center.

Dossier Center, c’est un média d’opposition russe, financé par Mikhaïl Khodorkovski, dissident, ancien oligarque, ancien homme le plus riche de Russie, ancien patron de la compagnie pétrolière Youkos, arrêté en 2003 parce qu’il avait appelé à lutter contre la corruption.

Il y a trois jours, Dossier Center a mis en ligne une grande enquête, sur base de ces fuites, en les recoupant avec des informations déjà connues, une enquête titrée "La cyberarmée de Prigojine", du nom du patron de Wagner.

On savait déjà qu’Evgueni Prigojine était à la tête de Wagner, (la SMP Wagner) groupe paramilitaire qui agit en Ukraine mais aussi en Afrique, en Syrie, etc. On savait que la structure faîtière se nomme Concord Group (qui fait de la restauration pour l’État russe, de la construction, de l’hôtellerie, du pétrole, de la transformation de viande, du conseil politique).

On savait enfin qu’il y a une troisième entité : l’Internet research Agency, basée à Saint-Pétersbourg. C’est ce qu’on appelle une ferme à trolls. C’est le grand bras connu de la désinformation pro-Kremlin, qui a notamment, plus que probablement, agi sur la campagne présidentielle américaine 2016, lors de l’élection de Donald Trump.

Ce que l’on découvre aujourd’hui, c’est 400 autres sociétés, réelles ou fictives qui appartiennent à Evgueni Prigojine et qui sont interconnectées avec ces grands pôles : paramilitaire, désinformation et logistique. La conclusion des enquêteurs de Dossier Center est que toutes ces sociétés sont organiquement liées, les unes travaillent pour les autres.