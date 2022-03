Guerre en Ukraine : un numéro d'urgence pour les chauffeurs routiers ukrainiens en Belgique

Un numéro d'urgence a été mis en place pour les chauffeurs routiers venant d'Ukraine qui auraient perdu le contact avec leur base d'origine, indiquent CP Wave Makers (RP) et le Fonds Social Transport et Logistique dans un communiqué.

Le +32 2/421.10.55 est destiné aux chauffeurs en détresse sur les routes belges. Livrés à eux-mêmes, ces routiers pourraient manquer d'argent ou de nourriture. "Nous ne laisserons pas nos collègues sur le carreau", déclare Geert Heylen du FSTL.

Nous demandons aux conducteurs belges et aux autres conducteurs de rester vigilants

"Il n'est pas toujours facile de les contacter. C'est pourquoi nous avons mis en place un numéro d'urgence et demandons aux conducteurs belges et aux autres conducteurs de rester vigilants. Les citoyens peuvent également apporter leur aide. S'ils voient un camion stationné au même endroit pendant une longue période, ils peuvent transmettre le numéro d'urgence ou le signaler eux-mêmes via ce numéro", ajoute-t-il.

Le Fonds Social Transport et Logistique demande également d'être attentif aux camions portant une plaque d'immatriculation ukrainienne (UA), mais aussi russe (RUS) ou biélorusse (BYL).