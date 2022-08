Guerre en Ukraine : un navire chargé de blé ukrainien est arrivé à Djibouti

Un navire affrété par l'ONU transportant 23.000 tonnes de blé ukrainien pour la Corne de l'Afrique, en proie à une sécheresse historique, est arrivé mardi au port de Djibouti, a-t-on appris auprès du Programme alimentaire mondial (PAM).

Le Brave Commander avait quitté le port ukrainien de Pivdenny le 16 août, après un accord entre signé en juillet par Kiev et Moscou, sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, permettant l'exportation des céréales ukrainiennes bloquées à cause de la guerre entre les deux pays.

L'Ukraine et la Russie comptent parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales, dont les cours flambent depuis le début de la guerre.