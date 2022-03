Guerre en Ukraine : un mois après avoir vécu sous l’occupation russe, Olenka a pu s’échapper et témoigne

Olenka a une trentaine d’années et travaille pour une grande entreprise internationale. Il y a un mois, elle a vu arriver les troupes russes dans son village entre Kiev et Tchernobyl. Sous l’occupation des hommes de Vladimir Poutine, Olenka a connu le manque de nourriture, les pillages mais aussi la vie sans communication extérieure et sans électricité.